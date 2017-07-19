Еврокомиссия пригрозила Польше санкциями

Брюссель обеспокоен польской судебной реформой, которая может нарушить законодательство ЕС.

Еврокомиссия собралась на заседание для рассмотрения вопроса о возможном нарушении Польшей европейского законодательства. Проводимая в стране судебная реформа не только противоречит нормативным актам ЕС, но и ставит угрозу потери независимости ветви судебной власти Польши. Об этом журналистам сообщил в ходе пресс-конференции первый заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

— Комиссия серьёзно обеспокоена четырьмя законопроектами, предложенными в последнее время в Польше. Это закон о Национальном совете по судоустройству, закон о Национальной школе судей, Закон об организации обычных судов и закон о Верховном суде, — уточнил Тиммерманс.

В настоящий момент не принятыми остаются три закона. Но в случае их реализации Еврокомиссия готова в течение одной недели запустить процедуру по предотвращению нарушения законов ЕС, в частности наложить санкции на Польшу, отметил первый заместитель главы Еврокомиссии.