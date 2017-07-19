"Настроение: резиновая уточка". Растаявшая от жары игрушка стала грустным мемом

Пользователи Сети обсуждают, на что может быть похожа резиновая уточка, которая расплавилась на 30-градусной жаре и не фейк ли это вообще.
最悪マジで。 pic.twitter.com/LyzaXwXa8v— hzm (@shiohitoshi) 19 июля 2017 г.
Шио Хитоши из Японии опубликовал в "Твиттере" фото уточки, а точнее того, что от неё осталось после "загорания" на 30-градусной жаре под лобовым стеклом машины.
失礼します。別物って言う人にはこう見えてるかも。③は垂直かな…答え合わせほしいです pic.twitter.com/rh5PsCo7r3— ソウ (@saw_spla) 19 июля 2017 г.
Снимок вызвал множество откликов в соцсетях. Пользователи строят свои варианты сравнения с разными объектами и даже с самими собой.
見た瞬間これだ！って思いましたｗ pic.twitter.com/m4PH0CTGKf— Morry@静かな梨花ちゃん愛 (@Morrys_Box) 19 июля 2017 г.
"Где-то я это уже видел".
19 июля 2017 г.
Yo después de semanas buscando trabajo @juaninabillionn— uhndres (@GodneySlays) 19 июля 2017 г.
"Это я после недель поисков работы".
@christianojeda me after literally 1 glass— Cassey (@Casssidilla) 19 июля 2017 г.
"Это я после буквально одного стакана".
Японец понял, что упускает возможность неплохо подзаработать. Тогда он обратился к компании-производителю. Мужчина предложил платить ему по йене за каждый лайк в соцсетях. Пока в компании, правда, не отреагировали.
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