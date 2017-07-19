"Настроение: резиновая уточка". Растаявшая от жары игрушка стала грустным мемом

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"Настроение: резиновая уточка". Растаявшая от жары игрушка стала грустным мемом

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Японец случайно оставил игрушку под лобовым стеклом авто. Игрушка расплавилась на жаре и превратилась в жутковатую лужицу.

Пользователи Сети обсуждают, на что может быть похожа резиновая уточка, которая расплавилась на 30-градусной жаре и не фейк ли это вообще.

Шио Хитоши из Японии опубликовал в "Твиттере" фото уточки, а точнее того, что от неё осталось после "загорания" на 30-градусной жаре под лобовым стеклом машины.

Снимок вызвал множество откликов в соцсетях. Пользователи строят свои варианты сравнения с разными объектами и даже с самими собой.

"Где-то я это уже видел".

"Это я после недель поисков работы".

"Это я после буквально одного стакана".

Японец понял, что упускает возможность неплохо подзаработать. Тогда он обратился к компании-производителю. Мужчина предложил платить ему по йене за каждый лайк в соцсетях. Пока в компании, правда, не отреагировали.

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