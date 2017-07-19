Мэр французского города извинился за нецензурный баннер про "чёртовых туристов"

В небе над пляжем в Могио появилась надпись на английском языке, посылающая отдыхающих домой.

Градоначальник французского города Могио извинился перед туристами за нецензурный баннер в небе над пляжем. Об этом пишет портал Local.

— Возвращайтесь домой, чёртовы туристы (Go home fucking tourists), — гласила надпись на английском языке. Следом появился самолёт с таким же баннером, только на испанском.

Как оказалось, это сделал комик Реми Гайяр, выкладывающий на Youtube розыгрыши. Мэр города Ивон Буррель был от этой штуки не в восторге и забеспокоился, что она может отпугнуть туристов. Градоначальник принёс в "Твиттере" извинения за действия блогера.