Депутаты Госдумы уже осенью могут рассмотреть закон о реновации для всей России

Читайте также

Депутаты Госдумы уже осенью могут рассмотреть закон о реновации для всей России

4

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Стоит отметить, что пока в программу входят ветхие пятиэтажки, расположенные в Москве.

В Госдуму намерены внести законопроект о расширении программы реновации, которая может распространиться на всю территорию России, уже осенью. Об этом сообщила председатель Комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

— У нас уже есть регионы, которые закончили переселение из ветхого жилого фонда. И мы должны дать им право провести реновацию, — приводит слова Хованской РИА "Новости".

Пока программа реновации распространяется на ветхие хрущёвки в Москве.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!