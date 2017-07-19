Пропавшего в Липецкой области трёхлетнего мальчика нашли мёртвым

Читайте также

Пропавшего в Липецкой области трёхлетнего мальчика нашли мёртвым

5

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Тело ребёнка обнаружили в заросшем терновником овраге. По словам участников поиска, самостоятельно оттуда выбраться было бы невозможно.

Пропавшего в Липецкой области трёхлетнего мальчика нашли мёртвым под Воронежем. Об этом сообщает портал gorod48.ru со ссылкой на источник.

Тело ребёнка обнаружили в заросшем терновником овраге. По словам участников поиска, самостоятельно оттуда выбраться было бы невозможно.

Назначена судмедэкспертиза для выяснения причин смерти мальчика.

Ранее Лайф писал о том, что в Липецкой области во время сенокоса пропал трёхлетний мальчик. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!