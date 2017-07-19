Тело ребёнка обнаружили в заросшем терновником овраге. По словам участников поиска, самостоятельно оттуда выбраться было бы невозможно.

Пропавшего в Липецкой области трёхлетнего мальчика нашли мёртвым под Воронежем. Об этом сообщает портал gorod48.ru со ссылкой на источник.

Тело ребёнка обнаружили в заросшем терновником овраге. По словам участников поиска, самостоятельно оттуда выбраться было бы невозможно.

Назначена судмедэкспертиза для выяснения причин смерти мальчика.

Ранее Лайф писал о том, что в Липецкой области во время сенокоса пропал трёхлетний мальчик. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".