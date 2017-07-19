Сотрудникам ГИБДД разрешили останавливать автобусы вне постов

Как сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства, ведомство отменило приказ, который ранее распространял соответствующий запрет.

— Мы отменили приказ, принятый пять лет назад по линии МВД, запрещающий останавливать транспортные средства вне стационарных постов, — сказал Горовой. — Транспортная логистика и география нашей страны говорят о том, что это было ошибкой с нашей стороны — этот нормативный документ.

Официальный представитель ведомства добавил, что в том случае, если водителем будет нарушен режим труда и отдыха, автобусы (в том числе и заказные) будут останавливаться и водителям будет предоставлена возможность отдыха.

— Мы прогнозируем определённый негатив среди пассажиров, — отметил Горовой. — Но поработав месяц в таком режиме, думаю, что побудим хозяйствующие субъекты к необходимости выполнения требований приказа Минтранса, который определяет режим труда водителей.