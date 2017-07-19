В Крыму спасли пьяного туриста, который с криком "Слава Украине" бросился в море

По словам спасателей, мужчина не реагировал на команды и даже не пытался схватиться за спасательный круг.

Двое отдыхающих на пляже в парке Победы в Севастополе явно не хотели отменять водные процедуры из-за штормовой погоды. Выпив некоторое количество спиртного и скандируя: "Слава Украине! Героям слава!", они отправились по волнорезу ближе к воде. Один из туристов нырнул в море и выкрики лозунга украинских националистов мгновенно сменились призывами о помощи. Местные спасатели Александр Ражко и Александр Ветошкин, взяв спасательный круг и конец Александрова (веревка с пенопластовыми поплавками. — Прим. ред.) бросились на выручку утопающему.

— Схватить и удержаться за спасательный круг утопающий был не в силах, он не реагировал на команды, — рассказывает порталу Forpost Александр Ветошкин. — Он то погружался, то всплывал на секунду-другую и вновь уходил под воду в набегающую волну, хлебая новые порции морской воды.

В итоге Александру пришлось самому броситься в воду и надеть спасательный круг на утопающего. Только после этого мужчину удалось вытащить на берег, где его уже ждали медики и реанимобиль.

По словам спасателей, 34-летнего пострадавшего Михаила В. они знают ещё по прошлому году. Тогда мужчина опять же со своим другом нарушали спокойствие на этом же пляже, будучи нетрезвыми. Однако все попытки спасателей привлечь на помощь полицию окончились ничем.

Отметим, лозунг "Слава Украине! Героям слава!" использовался украинскими националистами, воевавшим на стороне гитлеровской армии в годы Великой Отечественной войны. После победы СССР над Германией украинские националисты продолжили борьбу против советской власти и мирного населения, пока не были практически полностью уничтожены. Вновь этот лозунг стал использоваться после обретения Украиной независимости в 1991 году. Особую популярность приобрёл во время Евромайдана в 2014 году.