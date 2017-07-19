Три минуты ада. Американский шахтёр на спор съел самый острый перчик в мире

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Три минуты ада. Американский шахтёр на спор съел самый острый перчик в мире

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Мужчина выполнил все условия, но это далось ему с большим трудом. Что он выиграл — остаётся неизвестным.

Шахтёр Майк из американского штата Кентукки поспорил со своими коллегами, что съест самый острый в мире перчик — Каролинский жнец — и три минуты после этого не будет ничего пить. Как сообщает Daily Mail, он с трудом, но выполнил условия.

На видео, которое опубликовали его друзья, шахтёр жуёт перец, который был занесён в 2013 году в Книгу рекордов Гиннесса, а потом хватается за лицо и голову. К концу ролика становится понятно, что мужчине стало плохо. Что именно выиграл Майк — неизвестно.

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