Депутат-лейборист позвал британцев покурить травку в парламенте

Пол Флинн считает необходимым бороться с коллективным мышлением Правительства Соединённого Королевства, причём именно таким образом.

Депутат-лейборист Пол Флинн обратился к жителям Соединённого Королевства с призывом бросить вызов коллективному мышлению правительства и покурить марихуану в британском парламенте.

— Я бы призвал людей нарушить закон — и я знаю, что мы, члены парламента, не должны этого делать, — прийти сюда и употреблять марихуану, посмотреть, что произойдёт, бросить вызов правительству, — приводит слова Пола Флинна Sky News.

При этом британский депутат не исключает, что нарушителей закона арестуют.