Депутат-лейборист позвал британцев покурить травку в парламенте

Депутат-лейборист Пол Флинн обратился к жителям Соединённого Королевства с призывом бросить вызов коллективному мышлению правительства и покурить марихуану в британском парламенте.
— Я бы призвал людей нарушить закон — и я знаю, что мы, члены парламента, не должны этого делать, — прийти сюда и употреблять марихуану, посмотреть, что произойдёт, бросить вызов правительству, — приводит слова Пола Флинна Sky News.
При этом британский депутат не исключает, что нарушителей закона арестуют.
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