Демократы призвали ФБР проверить зарубежные контакты Иванки Трамп

Члены американского конгресса от демократической партии призвали ФБР проверить иностранные контакты дочери президента Иванки Трамп. Они подозревают, что, будучи членом администрации США, она могла "сознательно умалчивать" о встречах своего мужа "с адвокатом Натальей Весельницкой, послом России в США Сергеем Кисляком и главой российского "Внешэкономбанка" Сергеем Горьковым".
Кроме того, по мнению конгрессменов, Иванка могла обладать "исчерпывающими сведениями" о контактах своего брата Дональда Трампа — младшего с представителями российских властей.
— Как член администрации США и близкий советник президента, она подавала заявление на допуск к секретным материалам и, следовательно, должна была сообщить обо всех своих иностранных контактах. То же касается её супруга, братьев и сестёр, — говорится в письме, размещённом на сайте конгресса.
Напомним, изначально о переговорах Трампа-младшего и Весельницкой рассказала газета New York Times. Позже сын президента США пояснил, что рассчитывал получить от адвоката компромат на главную соперницу его отца по предвыборной гонке — Хиллари Клинтон. Однако, по его словам, речь на встрече шла о законе Магнитского.
Ранее стало известно, что Сенат США намерен опросить всех участников встречи Трампа-младшего с Весельницкой.
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