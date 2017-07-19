Самолёты Emirates и Air Seychelles едва не столкнулись из-за ошибки экипажа

Командир лайнера Air Seychelles смог увернуться от столкновения и тем самым спасти жизнь 892 человек.

Самолёты авиакомпаний Emirates и Air Seychelles едва не столкнулись из-за ошибки экипажа. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл 14 июля и только благодаря профессиональным действиям командира воздушного судна Air Seychelles Роберто Валличелли 892 человека остались живы.

Оказалось, что экипаж Emirates неверно сообщил командиру высоту полёта и самолёты практически летели друг навстречу другу. Когда командир Air Seychelles понял, что происходит, он сделал резкий поворот вправо и уклонился от крупнейшего в мире пассажирского лайнера Emirates.

Самолёт компании Emirates выполнял рейс Дубаи — Маврикий, а лайнер Air Seychelles летел с Маврикия в Маэ. Воздушные суда прошли одну и ту же точку на одинаковой высоте, но немного поодаль друг от друга.