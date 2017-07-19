Канье Уэст подарил парализованному фанату кроссовки

Молодой человек повредил спинной мозг пять лет назад и услышал от врачей, что больше не сможет ходить.

Канье Уэст подарил своему парализованному фанату кроссовки. Как сообщает портал TMZ, пять лет назад Тайлер Уэсли попал в ДТП и повредил спинной мозг. Молодой человек оказался полностью парализован ниже плеч. Врачи сказали, что он больше не сможет ходить.

Progress ⚽️ Публикация от Tyler Wesley (@t_wes44) Янв 29 2017 в 6:14 PST

Но Тайлер решил не сдаваться — благодаря терапевтам и усердному лечению он начинает делать шаги.

Канье Уэст узнал о том, что Тайлер его поклонник, и подарил ему кроссовки Yeezy Boosts 350.

Thank you #KanyeWest & @adidasoriginals for the Custom "Cream White" Yeezy Boost 350 V2 Публикация от Tyler Wesley (@t_wes44) Июл 18 2017 в 6:01 PDT

— Ты показываешь миру, что нет ничего невозможного, — написал Канье в записке к подарку.