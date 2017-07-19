Канье Уэст подарил парализованному фанату кроссовки

Читайте также

Канье Уэст подарил парализованному фанату кроссовки

9

Канье Уэст. Фото: © REUTERS/Charles Platiau

Молодой человек повредил спинной мозг пять лет назад и услышал от врачей, что больше не сможет ходить.

Канье Уэст подарил своему парализованному фанату кроссовки. Как сообщает портал TMZ, пять лет назад Тайлер Уэсли попал в ДТП и повредил спинной мозг. Молодой человек оказался полностью парализован ниже плеч. Врачи сказали, что он больше не сможет ходить.

Progress ⚽️

Публикация от Tyler Wesley (@t_wes44)

Но Тайлер решил не сдаваться — благодаря терапевтам и усердному лечению он начинает делать шаги.

Канье Уэст узнал о том, что Тайлер его поклонник, и подарил ему кроссовки Yeezy Boosts 350.

Thank you #KanyeWest & @adidasoriginals for the Custom "Cream White" Yeezy Boost 350 V2

Публикация от Tyler Wesley (@t_wes44)

— Ты показываешь миру, что нет ничего невозможного, — написал Канье в записке к подарку.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!