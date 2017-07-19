Канье Уэст подарил парализованному фанату кроссовки

Канье Уэст подарил своему парализованному фанату кроссовки. Как сообщает портал TMZ, пять лет назад Тайлер Уэсли попал в ДТП и повредил спинной мозг. Молодой человек оказался полностью парализован ниже плеч. Врачи сказали, что он больше не сможет ходить.
Но Тайлер решил не сдаваться — благодаря терапевтам и усердному лечению он начинает делать шаги.
Канье Уэст узнал о том, что Тайлер его поклонник, и подарил ему кроссовки Yeezy Boosts 350.
— Ты показываешь миру, что нет ничего невозможного, — написал Канье в записке к подарку.
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