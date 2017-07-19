Госдеп США считает, что количество терактов в мире снизилось

В то же время американскими экспертами отмечен рост террористической угрозы в Ираке, Сомали и Турции.

В 2016 году отмечено снижение на 9% общего числа террористических актов в мире по сравнению с предыдущем годом. А количество жертв от нападений боевиков снизилось на 13% по сравнению с 2015 годом. Такую статистику привёл координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Джастин Сиберелл.

По данным американских экспертов, снижение произошло в основном за счёт уменьшения количества атак террористов в Афганистане, Сирии, Нигерии, Пакистане и Йемене. В то же время увеличилось число терактов и жертв от них в Ираке, Сомали и Турции.

Как отметил Сиберелл, террористические акты произошли в 104 странах. Притом 55% от общего числа нападений произошли в Ираке, Афганистане, Индии, Пакистане и на Филиппинах. Больше чем в половине случаев нападений и взрывов повинны боевики ИГИЛ*, считают представители Госдепа. В то время как в прошлом году главную опасность представляли члены группировки "Талибан"*.

* Организации запрещены в России по решению Верховного суда.