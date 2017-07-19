В Москве в ДТП погибла беременная женщина

Врачи пытались спасти жизнь девушки и её нерождённого ребёнка, но спустя несколько часов им пришлось констатировать смерть.

Авария, произошедшая на Ленинградском шоссе, унесла жизнь будущей мамы и её нерождённого ребёнка. Водитель автомобиля "КИА-Рио" не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. От удара 22-летняя Алтынай С., находившаяся на 30-й неделе беременности, получила серьёзные повреждения.

Позже в больнице будущей маме экстренно провели кесарево сечение, однако спасти младенца не было возможности, врачи пытались спасти мать и провели ей вторую операцию, спустя несколько часов она скончалась в реанимации.