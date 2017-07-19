Грызлов рассказал о решении по разведению сил в Станице Луганской

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Грызлов рассказал о решении по разведению сил в Станице Луганской

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Как отметил представитель РФ в контактной группе по Донбассу, такие меры планируется принять в связи с зафиксированным выполнением режима тишины.

Представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов рассказал, что на заседании по урегулированию конфликта решили развести силы в Станице Луганской.

— В связи с зафиксированным выполнением режима тишины в Станице Луганской принято решение о разведении сил в этом районе, — отметил Грызлов.

Ранее Лайф сообщал, что украинские силовики разместили в селе Камышино недалеко от Станицы Луганской порядка 120 наёмников из Польши. Там же были дислоцированы 30 танков Т-62.

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