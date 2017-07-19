Экс-главу ФСИН Ростовской области задержали по делу о взятке

Чиновник незаконно получил откат в размере 2,5 млн рублей от замдиректора коммерческой фирмы, чтобы тот смог беспрепятственно поставлять свои товары "для нужд" уголовно-исполнительной системы региона.

Бывший начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК.

В ведомстве уточнили, что изначально уголовное дело по данной статье расследовалось в отношении его бывшего заместителя Сергея Ральникова, однако в ходе следственных мероприятий была доказана причастность и самого Смирнова.

В СК уточнили, что речь идёт о взятке в два миллиона 600 тысяч рублей, которая фигурантами дела получалась частями.

— Незаконное вознаграждение предназначалось за совершение должностными лицами действий в пользу представителя коммерческих организаций, а также способствование в силу должностного положения совершению действий, связанных с беспрепятственной приёмкой поставляемых коммерческими организациями товаров и своевременным перечислением на их расчётные счета оплаты в рамках заключённых контрактов между ГУ ФСИН по Ростовской области и подчинёнными учреждениями с указанными юридическими лицами на поставку товаров для нужд уголовно-исполнительной системы Ростовской области, — добавили в пресс-службе ведомства.

Отметим, Смирнов был отправлен в отставку с поста начальника УФСИН по Ростовской области менее двух недель назад — 6 июля 2017 года.