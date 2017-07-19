В Пакистане годовалый "Карлик Нос" не может нормально есть и видеть

Отец ребёнка зарабатывает меньше четырёх долларов в день и не может оплатить лечение сына.

У Вазиира Ахмада, 15-месячного мальчика из Пакистана, с самого рождения был слегка опухший нос. Однако вскоре из-за того, что опухоль на лице ребёнка стала быстро разрастаться, нос полностью закрыл правый глаз Вазиира и стал нависать надо ртом, мешая ему нормально есть.

Как сообщает The Sun, местные врачи мальчику помочь не смогли, но семью решил взять под опеку один из лидеров пакистанских партий. Теперь ребёнка отправят в клинику в Карачи, где за его лечение возьмутся квалифицированные врачи.