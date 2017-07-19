В Пакистане годовалый "Карлик Нос" не может нормально есть и видеть

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В Пакистане годовалый "Карлик Нос" не может нормально есть и видеть

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Отец ребёнка зарабатывает меньше четырёх долларов в день и не может оплатить лечение сына.

У Вазиира Ахмада, 15-месячного мальчика из Пакистана, с самого рождения был слегка опухший нос. Однако вскоре из-за того, что опухоль на лице ребёнка стала быстро разрастаться, нос полностью закрыл правый глаз Вазиира и стал нависать надо ртом, мешая ему нормально есть.

<p>Фото: The Sun</p>

Как сообщает The Sun, местные врачи мальчику помочь не смогли, но семью решил взять под опеку один из лидеров пакистанских партий. Теперь ребёнка отправят в клинику в Карачи, где за его лечение возьмутся квалифицированные врачи.

<p>Фото: The Sun</p>

<p>Фото: The Sun</p>

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