Звезда фильмов "Стиляги" и "Обитаемый остров" призвал Москву и Киев помириться

Украинский актёр Алексей Горбунов считает, что это единственный путь для урегулирования ситуации в Донбассе.

— Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго продолжается и люди гибнут со всех сторон. И задача всех людей — заканчивать войны вообще и находить выход, — сказал артист в интервью телеканалу "1+1".

Вместе с тем Горбунов заявил, что не знает, сколько времени для этого может понадобиться. Он также выразил свой протест против запретных списков, в которые официальный Киев включает неугодных ему деятелей культуры и искусства.

Алексей Горбунов — советский и украинский актёр театра и кино, Народный артист Украины. Вёл на украинском ТВ программу "Ночной будильник". Снялся в десятках картин в России и на Украине.