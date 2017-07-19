В МИД РФ объяснили появление слухов на тему "секретной" встречи Путина и Трампа

По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, всему виной "зацикленность" на российско-американских отношениях и стремление подорвать авторитет президента США со стороны его оппонентов.

Многочисленные инсинуации в СМИ по поводу того, что президенты РФ и США якобы провели вторую, "секретную" встречу, вызваны возросшим интересом к российско-американским отношениям. Такое мнение высказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия 24".

— Каждый из лидеров волен общаться с теми и так, как ему или ей представляется целесообразным. Есть десятки контактов такого рода, которые никак и нигде не фиксируются, а фиксация — в головах у тех, кто в этом видит какой-то криминал, — рассуждает он.

Кроме того, дипломат высказал мнение о том, что политические оппоненты Трампа стремятся подорвать его авторитет, распространяя мысль о том, что тот якобы нарушил протокол, во второй раз встретившись с российским президентом Путиным.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что президенты США и России во время саммита в Гамбурге провели встречу, о которой ранее общественности ничего не сообщалось. Якобы Трамп подсел к Путину во время ужина и около часа общался с ним в присутствии одного лишь переводчика.

Сам Трамп уже назвал эту новость фейком и посетовал, что СМИ ведут себя по отношению к нему всё более нечестно.