МИД РФ согласился на кандидатуру Хантсмана в качестве посла США

Читайте также

МИД РФ согласился на кандидатуру Хантсмана в качестве посла США

77

Сергей Рябков. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Заместитель министра иностранных дел РФ отметил, что Джон Хантсман — человек, который имеет твёрдые убеждения.

Представители Министерства иностранных дел РФ одобрили кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла Соединённых Штатов в РФ, рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире "Россия 24".

<p>Джон Хантсман. Фото: © REUTERS/Adam Hunge</p>

— Мы согласие дали, прекрасно зная биографию господина Хантсмана, понимая, что он высокий профессионал, человек, который имеет твёрдые убеждения, очень опытный, — сказал он.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Хантсмана на пост посла Соединённых Штатов в РФ. Эту кандидатуру должен также утверждать сенат.

Отметим, что зампред Комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков ранее выразил мнение, что его назначение не приведёт к значительным изменениям.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!