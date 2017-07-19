МИД РФ согласился на кандидатуру Хантсмана в качестве посла США

Заместитель министра иностранных дел РФ отметил, что Джон Хантсман — человек, который имеет твёрдые убеждения.

Представители Министерства иностранных дел РФ одобрили кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла Соединённых Штатов в РФ, рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире "Россия 24".

— Мы согласие дали, прекрасно зная биографию господина Хантсмана, понимая, что он высокий профессионал, человек, который имеет твёрдые убеждения, очень опытный, — сказал он.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Хантсмана на пост посла Соединённых Штатов в РФ. Эту кандидатуру должен также утверждать сенат.

Отметим, что зампред Комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков ранее выразил мнение, что его назначение не приведёт к значительным изменениям.