МИД РФ согласился на кандидатуру Хантсмана в качестве посла США

Представители Министерства иностранных дел РФ одобрили кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла Соединённых Штатов в РФ, рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире "Россия 24".
— Мы согласие дали, прекрасно зная биографию господина Хантсмана, понимая, что он высокий профессионал, человек, который имеет твёрдые убеждения, очень опытный, — сказал он.
Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Хантсмана на пост посла Соединённых Штатов в РФ. Эту кандидатуру должен также утверждать сенат.
Отметим, что зампред Комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков ранее выразил мнение, что его назначение не приведёт к значительным изменениям.
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