Савченко сообщила о регистрации её партии Минюстом Украины

Читайте также

Савченко сообщила о регистрации её партии Минюстом Украины

6

Надежда Савченко. Фото: ©РИА Новости/Алексей Вовк

Ранее парламентария исключили из фракции "Батьковщина", и она продолжила свою деятельность как внефракционный депутат.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что Минюст страны зарегистрировал её партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".

— Министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Отныне я являюсь не только внефракционным народным депутатом Украины, а также лидером и председателем политической партии, — сообщила нардеп на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, что Надежду Савченко исключили из фракции "Батьковщина".

Ранее Надежда Савченко дала эксклюзивное интервью Лайфу.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!