Савченко сообщила о регистрации её партии Минюстом Украины

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что Минюст страны зарегистрировал её партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко".
— Министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Отныне я являюсь не только внефракционным народным депутатом Украины, а также лидером и председателем политической партии, — сообщила нардеп на своей странице в "Фейсбуке".
Напомним, что Надежду Савченко исключили из фракции "Батьковщина".
Ранее Надежда Савченко дала эксклюзивное интервью Лайфу.
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