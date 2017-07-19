Савченко сообщила о регистрации её партии Минюстом Украины

Ранее парламентария исключили из фракции "Батьковщина", и она продолжила свою деятельность как внефракционный депутат.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что Минюст страны зарегистрировал её партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". — Министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Отныне я являюсь не только внефракционным народным депутатом Украины, а также лидером и председателем политической партии, — сообщила нардеп на своей странице в "Фейсбуке". Напомним, что Надежду Савченко исключили из фракции "Батьковщина". Ранее Надежда Савченко дала эксклюзивное интервью Лайфу.