В деле "пьяного мальчика" задействуют экспертов Минобороны

СК назначил третью экспертизу по "пьяному мальчику". Центральный аппарат после того, как принял в свое производство дело по халатности, собрал экспертную комиссию. Об этом рассказал источник в СК, знакомый с ходом расследования. Члены комиссии, криминалисты и судмедэксперты, будут проводить анализ двух предыдущих экспертиз по делу "пьяного мальчика". Перед комиссией ставится главный вопрос: изучить имеющиеся документы и дать ответ все ли в экспертизах сделано правильно и есть ли фундаментальные ошибки, которые могли привести к недостоверному заключению о наличии 2,7 промилле алкоголя в крови 6-летнего Алеши Шимко, погибшего под колесами авто Ольги Алисовой в апреле в жилом дворе города Железнодорожный.

Кроме того заявлено ходатайство о включении в состав комиссии для третьей комплексной экспертизы по делу "пьяного мальчика" сторонних специалистов — экспертов министерства обороны. Решение по этому ходатайству, удовлетворить его или отклонить, остается за следователем.