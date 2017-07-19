В ДНР заявили, что в результате обстрела со стороны ВСУ ранен мирный житель

Мужчину, получившего ранение в грудь, доставили в больницу. Кроме того, зафиксировано возгорание двух домов.

В оперативном командовании Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили об обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ. В результате пострадал мирный житель.

— Петровский район Донецка подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате ранен мирный житель Залада Николай Александрович 1938 г.р., у него проникающее ранение в грудь, он госпитализирован, — сообщили в оперативном командовании.

Помимо этого, два дома в посёлке Александровка пострадали от пожара.

Отмечается, что обстрел осуществлён с направления населённого пункта Марьинка и в данный момент продолжается.