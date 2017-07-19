В ДНР заявили, что в результате обстрела со стороны ВСУ ранен мирный житель

В оперативном командовании Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили об обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ. В результате пострадал мирный житель.
— Петровский район Донецка подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате ранен мирный житель Залада Николай Александрович 1938 г.р., у него проникающее ранение в грудь, он госпитализирован, — сообщили в оперативном командовании.
Помимо этого, два дома в посёлке Александровка пострадали от пожара.
Отмечается, что обстрел осуществлён с направления населённого пункта Марьинка и в данный момент продолжается.
- Популярные
- По времени