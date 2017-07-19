О создании Малороссии накануне объявил глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко.

Украина призвала Россию осудить провозглашение Малороссии. Как сообщает на своей странице в "Фейсбуке" Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы, создание Малороссии является нарушением минских соглашений.

— Призываем Российскую Федерацию на всех уровнях осудить этот неприемлемый шаг ОРДО, который является тотальным нарушением минских соглашений, — заявила Олифер.

Она отметила, что трёхсторонняя контактная группа также призывает воздержаться от конфронтационных заявлений

Напомним, 18 июля глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании государства Малороссия на базе всей бывшей территории Украины, кроме Крыма. В ЛНР отметили, что не в курсе инициативы и к ней Луганская Народная Республика не имеет отношения.

Ранее Лайф писал, что помощник президента РФ Владислав Сурков назвал заявление о создании Малороссии хайпом.