Украина призвала Россию осудить провозглашение Малороссии. Как сообщает на своей странице в "Фейсбуке" Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы, создание Малороссии является нарушением минских соглашений.
— Призываем Российскую Федерацию на всех уровнях осудить этот неприемлемый шаг ОРДО, который является тотальным нарушением минских соглашений, — заявила Олифер.
Она отметила, что трёхсторонняя контактная группа также призывает воздержаться от конфронтационных заявлений
Напомним, 18 июля глава ДНР Александр Захарченко объявил о создании государства Малороссия на базе всей бывшей территории Украины, кроме Крыма. В ЛНР отметили, что не в курсе инициативы и к ней Луганская Народная Республика не имеет отношения.
Ранее Лайф писал, что помощник президента РФ Владислав Сурков назвал заявление о создании Малороссии хайпом.
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