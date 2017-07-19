Меркель не удивилась беседе Путина и Трампа на ужине в рамках саммита G20

По словам представителя немецкого канцлера, целью мероприятия было неформальное общение между лидерами государств.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не была удивлена тому факту, что во время ужина в рамках саммита G20 президенты России и США пообщались в неформальной обстановке. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на её представителя.

По его словам, именно неформальное общение между лидерами государств и было целью мероприятия, поэтому канцлера беседа Владимира Путина и Дональда Трампа не удивила и не смутила.

Напомним, накануне СМИ сообщили о ранее неизвестной встрече Путина и Трампа в рамках саммита, прошедшей спустя несколько часов после официальной встречи. Эту новость американский президент назвал фейком.

Ранее Лайф писал о том, что в российском МИД объяснили появление слухов на тему "секретной" встречи лидеров РФ и США.