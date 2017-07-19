Никаких пробок. В Жуковском представили российский летающий мотоцикл

Согласно планам, эту разработку можно будет увидеть в столице уже в следующем году.

Глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин рассказал, что российская компания представила на авиасалоне МАКС-2017 мотоцикл-квадрокоптер.

Планируется, что разработка будет передвигаться по Москве уже в следующем году. Представители компании отметили, что планируют разработать на базе квадрокоптера целый парк.

Дрон способен поднять человека весом до 100 килограммов. Он сделан из лёгкого алюминия. Правда, использовать летающие мотоциклы в Москве можно будет только после того, как разработают законодательную базу.