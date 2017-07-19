Производство легковых машин в России в июне выросло почти на 17%

С января по июнь 2017 года данный показатель вырос на 20,7% до 647 тысяч автомобилей.

В июне производство легковых автомобилей в России выросло на 16,9% по сравнению с тем же периодом в прошлом году и составило 121 тысячу штук. По данным Росстата, в мае данный показатель составил плюс 16,3%.

Помимо этого, в июне также увеличилось количество грузовых автомобилей на 9,4% по сравнению тем же периодом в 2016-м и на 16,6% в сравнению с майскими показателями этого года, составив 13 тысяч 800 штук.

На 32,1% выросло количество автобусов по сравнению с июнем прошлого года и на 14,8% по сравнению с маем текущего, составив 2400 единиц.

Производство российских легковых автомобилей выросло за первые полгода 2017-го на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, до 647 тысяч штук. Количество грузовиков с января по июнь выросло на 16,4% и составило 68 тысяч 600 машин.