Генпрокуратура опротестовала два приказа ЦБ по деятельности банка "Югра"

Как сообщили в ведомстве, приказы о возложении на АСВ функций временной администрации и введении моратория на удовлетворение требований кредиторов были изданы безосновательно.

Генпрокуратура РФ опротестовала два приказа Банка России по деятельности банка "Югра" и потребовала их отменить.

Как сообщается на сайте ведомства, приказы "О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации публичное акционерное общество Банк "Югра" и "О возложении на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации по управлению банком публичное акционерное общество Банк "Югра" были изданы безосновательно, поскольку ЦБ при осуществлении проверок и надзора не выявил нарушений обязательных нормативов со стороны кредитной организации.

— Введение временной администрации повлечёт ущерб для федерального бюджета в связи с осуществлением страховых выплат на сумму более 170 млрд рублей, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ускорит инфляционные процессы и ухудшит инвестиционный климат в стране, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, АСВ начнёт выплаты вкладчикам кредитной организации 20 июля.