Огненная вода. В Тамбове пенсионеру продали кислоту вместо минералки

Сейчас состояние 60-летнего мужчины оценивается как стабильное, содержимое купленной им бутылки направят для проведения физико-химического исследования.

Тамбовский пенсионер получил ожоги внутренних органов от воды, которую приобрёл в магазине, сообщается на сайте регионального СУ СК.

— По предварительным данным, 18 июля 2017 года пенсионер по дороге на дачу на автобусной остановке в торговом павильоне купил питьевую воду в пластиковой бутылке объёмом 0,33 литра. Приехав на дачу, мужчина перелил воду в бокал и выпил, после чего сразу почувствовал себя плохо, — говорится в сообщении.

В больнице пострадавшему диагностировали токсическое отравление прижигающей жидкостью. Родственники мужчины обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Содержимое бутылки и вся продукция данной марки, которая продавалась в магазине, будут направлены для проведения физико-химического исследования. В настоящий момент основная версия отравления — употребление потерпевшим продукции, не соответствующей требованиям безопасности, а также ошибочное употребление непищевой жидкости.