Нас не догонят. Братья двух и пяти лет угнали машину, чтобы поехать к дедушке

Мальчики попали в аварию, упав на машине в ров, самостоятельно выбрались из неё и убежали. Двое братьев двух и пяти лет угнали автомобиль родителей, чтобы поехать к деду.

В американском штате Западная Виргиния двое маленьких братьев двух и пяти лет угнали автомобиль своих родители, чтобы поехать на нём к дедушке. Как сообщает The New York Times, через пять километров машина с детьми упала в ров, но, к счастью, они не пострадали.

После аварии дети самостоятельно выбрались из транспортного средства и убежали. Когда братьев обнаружили, их доставили в больницу, но отпустили, потому как травмы обнаружены не были. По словам родителей, мальчики выбрали правильный путь и хорошо сориентировались.