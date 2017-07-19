ФСБ обратилась к ФБР за содействием в обеспечении безопасности на ЧМ-2018

Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепа, посвящённом анализу террористических угроз в мире.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обратилась к американскому Федеральному бюро расследований (ФБР) с просьбой о содействии в обеспечении безопасности на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепа, посвящённом анализу террористических угроз в мире. Однако информация о том, какого рода помощь запросили в ФСБ и будет ли она оказана, там не содержится.

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2018 года пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.