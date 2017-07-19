Из США в Таиланд экстрадировали гламурного экс-монаха

В 2013 году мужчине предъявили обвинение в растлении малолетних, после чего он бежал в Соединённые Штаты.

Бывшего буддийского монаха Вирапола Сукпхола, обвиняемого в растлении малолетних, экстрадировали из США в Таиланд. Как сообщает Reuters, мужчина прибыл в Бангкок вечером в среду.

Wanted for "sexual harassment against a juvenile" as described here? Wirapol Sukphol is wanted for statutory rape https://t.co/Iv6iEdHaBA — Matthew Richards (@forestmat) 18 июля 2017 г.

Бывший монах привлёк к себе внимание в 2013 году, когда на "Ютубе" появилось видео, где он путешествует на частном самолёте в очках-авиаторах и с сумкой Louis Vuitton. Позднее Вирапола лишили монашеского сана после того, как против него были выдвинуты обвинения в преступлениях сексуального характера. После выдвижения обвинений мужчина сбежал в США. На его счетах, как сообщается, были обнаружены миллионы долларов.