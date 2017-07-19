Отважный американец спас жизнь выплывшей на отмель акуле

Читайте также

Отважный американец спас жизнь выплывшей на отмель акуле

3083
Он поднял подводного хищника на руки и отдал спасателю, который позаботился о том, чтобы рыба попала в родную среду обитания.

В американском городе Бич-Хейвен, штат Нью-Джерси, спасатели помогли маленькой акуле вернуться на глубину. Как сообщает UPI, хищник подплыл слишком близко к берегу и оказался на мели.

Сначала акулу взял в руки мужчина, после чего с помощью спасателей её отвезли на аквацикле далеко в море.

— Мужчина помог акуле, а потом спасатель помог мужчине, когда забрал её и увёз, — рассказал очевидец по имени Борис.

По данным издания, песчаные акулы довольно часто встречаются у берегов Нью-Джерси. Их длина может достигать 3,7 метра.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!