Отважный американец спас жизнь выплывшей на отмель акуле

Он поднял подводного хищника на руки и отдал спасателю, который позаботился о том, чтобы рыба попала в родную среду обитания.

В американском городе Бич-Хейвен, штат Нью-Джерси, спасатели помогли маленькой акуле вернуться на глубину. Как сообщает UPI, хищник подплыл слишком близко к берегу и оказался на мели.

Сначала акулу взял в руки мужчина, после чего с помощью спасателей её отвезли на аквацикле далеко в море.

— Мужчина помог акуле, а потом спасатель помог мужчине, когда забрал её и увёз, — рассказал очевидец по имени Борис.

По данным издания, песчаные акулы довольно часто встречаются у берегов Нью-Джерси. Их длина может достигать 3,7 метра.