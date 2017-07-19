Росстат сообщил о сокращении населения России за первые пять месяцев года

Как отмечается, естественная убыль численности населения за этот период составила 111,8 тысячи человек.

Федеральная служба государственной статистики сообщила о сокращении числа населения за первые пять месяцев текущего года.

Согласно информации, численность жителей России сократилась на 31,1 тыс. человек. Число родившихся за пять месяцев снизилось с 762,5 тыс. человек до 679,2 тыс. человек, количество умерших — с 804,1 тыс. до 791 тыс. Таким образом, естественная убыль населения составила 111,8 тыс. человек, за аналогичный период в 2016 году — 41,6 тыс. человек.

Миграционный прирост на 72,2% компенсировал численные потери населения.