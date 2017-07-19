Разведка США: Пхеньян готовится к новому ракетному запуску

В последний раз КНДР запустила баллистическую ракету 4 июля, снаряд упал в Японское море.

Американская разведка подозревает, что КНДР готовится к новому испытанию ракеты — об этом свидетельствуют снимки со спутников. Как сообщает CNN, потенциальный запуск может произойти в ближайшие две недели.

СМИ не уточняет, идёт ли речь о новом испытании межконтинентальной ракеты или же о запуске ракеты средней дальности.

Как сообщал Лайф, в последний раз КНДР запустила баллистическую ракету утром 4 июля с территории провинции Пхёнан-Пукто. Снаряд пролетел более 500 км и упал в Японское море.