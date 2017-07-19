Суд заморозил активы экс-президента Бразилии Лулы да Силвы

Ранее бывший глава государства был приговорён к 9,5 года тюремного заключения за коррупцию.

По решению судьи центральный банк Бразилии заморозил активы экс-президента страны Лулы да Силвы, сообщает агентство Франс Пресс.

Отмечается, что на четырёх замороженных счетах да Силвы находится более 600 тысяч бразильских реалов (190 тысяч долларов).

Напомним, 12 июля бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был приговорён к девяти с половиной годам тюремного заключения за "пассивную коррупцию и отмывание денег". Подобный случай первый в истории Бразилии.

Лула да Силва возглавлял страну с 2003 по 2011 год.