В Кремле назвали абсурдом сообщения СМИ о "тайной" встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что на полях саммита G20 лидеры провели официально согласованную по дипканалам встречу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала прокомментировал сообщения американских СМИ о якобы "тайных" переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в ходе саммита G20 в Гамбурге. По его словам, употребление такого термина, как "секретная" встреча, вызывает абсолютное удивление и непонимание.

Была официально согласованная по дипломатическим каналам двусторонняя встреча, и затем на полях визита они неоднократно обменивались мнениями и фразами. Не было никаких тайных и секретных встреч. Утверждать об этом абсолютно абсурдно Дмитрий Песков об общении президентов РФ и США в Гамбурге Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Как сообщал Лайф, в ряде американских СМИ написали о том, что президенты США и России во время саммита провели встречу, о которой ранее общественности ничего не сообщалось. В Белом доме заявили, что инсинуации прессы на эту тему подлы, лживы и абсурдны.