В Кабардино-Балкарии град размером с куриное яйцо повредил крыши домов и школ

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В Кабардино-Балкарии град размером с куриное яйцо повредил крыши домов и школ

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Фото: © РИА Новости/Дмитрий Паршин

На Кабардино-Балкарию обрушился град размером с куриное яйцо. В результате сильнейшего в комплексе с ливнем и порывами шквалистого ветра в с.п. Аргудан Лескенского района была частично повреждена кровля 152 домовладений, одного многоквартирного дома и двух школ.

Как видно на кадрах записи, градины с огромной силой ударяют по земле.

На сайте ГУ МЧС по республике сообщается, что жертв и пострадавших в связи с погодными условиями нет. На месте проводятся аварийно-восстановительные работы.

Также в Лескенском районе был введён режим ЧС, в Черекском районе — режим повышенной готовности.

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