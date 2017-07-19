В Кабардино-Балкарии град размером с куриное яйцо повредил крыши домов и школ

На Кабардино-Балкарию обрушился град размером с куриное яйцо. В результате сильнейшего в комплексе с ливнем и порывами шквалистого ветра в с.п. Аргудан Лескенского района была частично повреждена кровля 152 домовладений, одного многоквартирного дома и двух школ.

Как видно на кадрах записи, градины с огромной силой ударяют по земле.

На сайте ГУ МЧС по республике сообщается, что жертв и пострадавших в связи с погодными условиями нет. На месте проводятся аварийно-восстановительные работы.

Также в Лескенском районе был введён режим ЧС, в Черекском районе — режим повышенной готовности.