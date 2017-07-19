В Луганской области более 40 тысяч человек остались без питьевой воды

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В Луганской области более 40 тысяч человек остались без питьевой воды

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Фото: ©РИА Новости/Игорь Зарембо

Власти Луганской военно-гражданской администрации, которые контролируют украинскую часть Луганской области, заявили, что более 40 тысяч жителей остались без питьевой воды.

— В области сложилась чрезвычайная ситуация с энергообеспечением. В результате обесточивания водоканалов без питьевой воды остались более 40 тысяч человек и 30 объектов социальной инфраструктуры, в том числе детская областная больница, — написал в "Фейсбуке" глава администрации Юрий Гарбуз.

Он отметил, что вынес на уровень Кабинета министров Украины вопрос работы "Луганского энергетического объединения".

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