WP: Трамп прекращает программу ЦРУ по вооружению и обучению сирийской оппозиции

По данным издания, такое решение американского президента отражает его намерение искать совместные пути работы с Россией.

Президент Дональд Трамп принял решение прекратить программу ЦРУ по вооружению и обучению сирийской оппозиции. Как сообщает Washington Post, к такому решению глава государства пришёл около месяца назад после встречи в Овальном кабинете с главой ЦРУ Помпео и советником по нацбезопасности Гербертом Макмастером и перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Гамбурге.

Официальные лица в комментариях изданию отметили, что поэтапное прекращение секретной программы отражает заинтересованность Трампа в поиске путей работы с Россией. Свёртывание программы также является подтверждением ограниченного влияния Вашингтона и желания удалить Башара Асада от власти, пишет WP.