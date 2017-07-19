Новые книги о вселенной Гарри Поттера выйдут этой осенью

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Новые книги о вселенной Гарри Поттера выйдут этой осенью

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Дэниел Редклифф (Гарри Поттер) и Эмма Уотсон (Гермиона Грэинджер). Фото: © РИА Новости/кадр из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка", режиссёр Дэвид Йетс

Помимо этого в октябре ожидается выход иллюстрированной версии третьей книги серии "Гарри Поттер и узник Азкабана".

Новые книги, посвящённые вселенной Гарри Поттера, выйдут этой осенью в рамках празднования 20-летия поттерианы. Об этом со ссылкой на британское издательство Bloomsbury передаёт агентство Reuters.

Книга "Гарри Поттер: История магии — Книга выставки" расскажет читателям о предметах, которые изучаются в школе Хогвартс, а книга "Гарри Поттер — Путешествие по истории магии" — о единорогах, алхимии и древнем колдовстве.

Экспозиция "История магии" в Британской библиотеке пройдёт с октября 2017 года по февраль 2018 года.

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