В Раду внесли законопроект об отмене депутатской неприкосновенности

Свою подпись под законопроектом об отмене депутатской неприкосновенности поставили 158 парламентариев.

В Верховной раде зарегистрирован законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. В числе авторов документа — лидер "Батьковщины" Юлия Тимошенко, Антон Геращенко ("Народный фронт"), экс-лидер "Правого сектора"* Дмитрий Ярош, Надежда Савченко и Ирина Луценко (Блок Петра Порошенко).

Как сообщается, инициировать изменение в Конституцию страны может либо президент, либо не менее 150 депутатов.

На сайте Рады в настоящий момент текста документа не размещён.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.