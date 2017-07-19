СМИ: Энергетические компании Европы выступили против антироссийских санкций США

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СМИ: Энергетические компании Европы выступили против антироссийских санкций США

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Буровая установка. Фото: © РИА Новости

Специалисты отмечают, что ограничения губительно скажутся на энергетике многих стран — от Китая до западной Европы.

Представители нескольких крупных энергетических компаний Европы выступили против нового пакета санкций США в отношении России, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Дополнительные объёмы природного газа Европе из России необходимы, так как наши объёмы добычи начинают в значительной степени снижаться

Райнер Зеле, глава правления нефтегазового концерна OMV AG

Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

По его словам, необходимо повысить уровень надёжности поставок из России и гарантировать европейским клиентам хорошие условия, а не создавать угрозу экспорта энергоносителей.

Как отметил управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, новые санкции сильно повлияют на нефте- и газоснабжение в целом. Речь идёт о трубопроводах, использующихся для экспорта нефти и газа из России. При этом, по его словам, "последствия коснутся всех — от Китая до западной Европы".

Как сообщал Лайф, 15 июня американский сенат одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Ограничения коснулись ряда "энергетических проектов", а также железных дорог, металлургии и судоходства.

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