Дом обозревателя Юлии Латыниной облили неизвестной жидкостью

В полиции отмечают, что неустановленная жидкость не представляет опасности для здоровья людей.

Накануне обозреватель "Новой газеты" Юлия Латынина сообщила, что её дом в Переделкине неизвестные облили жидкостью с резким запахом. Полиция проводит по данному факту проверку.

— Установлено, что разлитая жидкость опасности для жизни и здоровья людей не представляет. В настоящее время продолжается проверка, — пояснили Лайфу в ГУ МВД по городу Москве.

Ранее на сайте "Новой газеты" появилось обращение члена общественного совета МВД РФ Дмитрия Муратова к председателю ОС Анатолию Кучерене. Муратов отмечал, что во время инцидента в доме находились пожилые родители Юлии Латыниной.