США, Канада и Мексика договорились об "агрессивном графике" пересмотра НАФТА

Согласно плану, переговоры должны завершиться к началу 2018 года из-за президентских выборов в Мексике.

Представители США, Канады и Мексики договорились об "агрессивном графике" пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Об этом со ссылкой на источники, близкие к переговорам, сообщает агентство Reuters.

По словам двух неназванных мексиканских официальных лиц, план включит в себя проведение семи раундов переговоров с трёхнедельными интервалами. Провести переговоры необходимо интенсивно — до начала полноценной предвыборной кампании в стране. Иначе отсутствие результата может помочь левым партиям в Мексике, которые укрепляют свои позиции.

Отметим, что соглашение о НАФТА действует с 1994 года и объединяет США, Канаду и Мексику. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости пересмотра некоторых положений документа и возможности выхода из него, если Соединённые Штаты не получат дополнительной выгоды от его действия.