Станция метро "ЦСКА" в Москве откроется этой осенью

Новая станция московского метрополитена "ЦСКА" на Третьем пересадочном контуре откроется этой осенью, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, станция будет оформлена в красных и синих цветах — фирменном стиле ЦСКА. На платформе установят скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.
Глава города также отметил, что в октябре текущего года пассажиры смогут поехать по участку Третьего пересадочного контура по станциям "Динамо", "ЦСКА", "Хорошёвское" и "Деловой центр". Открытие "ЦСКА" значительно разгрузит транспортный поток в соседних районах.
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