Станция метро "ЦСКА" в Москве откроется этой осенью

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Станция метро "ЦСКА" в Москве откроется этой осенью

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Рабочие на станции столичного метро "ЦСКА". Фото: © РИА Новости/Сергей Андреев

В настоящее время вокруг станции прокладываются пешеходные дорожки и идёт посадка деревьев для создания комфорта жителям района.

Новая станция московского метрополитена "ЦСКА" на Третьем пересадочном контуре откроется этой осенью, сообщил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, станция будет оформлена в красных и синих цветах — фирменном стиле ЦСКА. На платформе установят скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.

Глава города также отметил, что в октябре текущего года пассажиры смогут поехать по участку Третьего пересадочного контура по станциям "Динамо", "ЦСКА", "Хорошёвское" и "Деловой центр". Открытие "ЦСКА" значительно разгрузит транспортный поток в соседних районах.

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