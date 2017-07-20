Белый дом назвал "антироссийскими" сообщения о "тайной" встрече Трампа и Путина

О "секретной" беседе лидеров двух стран изданию The Hill рассказал президент консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер.

Общение президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина во время ужина на саммите G20 в Гамбурге было кратким и проходило в присутствии нескольких десятков человек. Об этом в ходе брифинга заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

На ужине присутствовало более 40 человек, так как помимо самих политиков допускался один переводчик. Пытаться организовать "приватную встречу", когда в помещении более 40 человек, — немного смехотворно Сара Сандерс, первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Она также добавила, что встреча Трампа и Путина за ужином "длилась определённо менее часа", но никто не ходил за американским лидером с секундомером.

— Прессу захлестнула антироссийская лихорадка, и все пытаются выдумать какую-то несоответствующую действительности историю, — сказала Сандерс.

Ранее президент консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер в интервью изданию The Hill рассказал о неформальной беседе Трампа и Путина на полях саммита "Большой двадцатки" 7 июля, о которой ранее не было известно. Президент США опроверг данную информацию, заявив, что СМИ ведут себя всё более и более нечестно, выставляя в зловещем свете даже официальный обед для лидеров G20.

Кремль и Белый дом также с недоумением восприняли сообщения журналистов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что употребление такого термина, как "секретная" встреча, вызывает абсолютное удивление и непонимание. А в Вашингтоне заявили, что инсинуации прессы на эту тему подлы, лживы и абсурдны.