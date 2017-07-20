Трамп рассматривает кандидатуру вице-президента Raytheon на пост министра армии

Компания Raytheon выполняет большинство оборонных заказов военного министерства США.

Президент США Дональд Трамп рассматривает на должность министра армии вице-президента компании Raytheon по связям с правительством. Об этом сообщает Washington Examiner.

Как ожидается, в ближайшее время глава государства выдвинет кандидатуру Марка Эспера.

По данным СМИ, сенат легко одобрит Эспера на пост министра армии ввиду его опыта работы с Пентагоном.

Известно, что ключевой представитель компании с отличием закончил Военную академию США и в звании полковника-лейтенанта ушёл на пенсию.