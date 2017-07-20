Трамп рассматривает кандидатуру вице-президента Raytheon на пост министра армии

Президент США Дональд Трамп рассматривает на должность министра армии вице-президента компании Raytheon по связям с правительством. Об этом сообщает Washington Examiner.
Как ожидается, в ближайшее время глава государства выдвинет кандидатуру Марка Эспера.
.@POTUS to nominate West Point grad, Raytheon executive Mark Esper as @USArmy secretary: https://t.co/9fezJCehfZ— Stars and Stripes (@starsandstripes) 19 июля 2017 г.
По данным СМИ, сенат легко одобрит Эспера на пост министра армии ввиду его опыта работы с Пентагоном.
Известно, что ключевой представитель компании с отличием закончил Военную академию США и в звании полковника-лейтенанта ушёл на пенсию.
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