Самолёт Lufthansa не смог приземлиться в Ираке из-за жары

Незадолго до посадки выяснилось, что температура в Эрбиле составляет +45 градусов.

Самолёт авиакомпании Lufthansa, летевший из Франкфурта-на-Майне в иракский Эрбиль, не смог приземлиться в пункте назначения из-за жары. Как отмечают немецкие СМИ, подобные случаи довольно редки.

Незадолго до посадки в Ираке выяснилось, что температура в Эрбиле составляет +45 градусов при допустимых для Airbus A320, на котором совершался рейс, +44. Как отмечается, подобные правила есть для каждого авиалайнера.

Пилот принял решение повернуть назад, для дозаправки самолёт сел в Анкаре, позже вернулся в Германию. Пассажиры должны были быть направлены в Ирак в среду на рейсе авиакомпании-партнёра.