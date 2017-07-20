Прокат фильма "Чудо-женщина" запретили в Тунисе из-за происхождения актрисы

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Прокат фильма "Чудо-женщина" запретили в Тунисе из-за происхождения актрисы

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Актриса Галь Гадот в роли Чудо-женщины. Фото: Кадр из фильма "Чудо-женщина", реж. Пэтти Дженкинс, 2017

Ранее из-за вооружённого конфликта с Израилем показ кинокартины отменили в Ливане.

Тунисский суд вынес решение о запрете американского фильма "Чудо-женщина", главную роль в котором играет Галь Гадот. Причиной тому послужило происхождение актрисы — она родилась в Израиле, пишет Associated Press.

Отмечается, что картину успели показать в двух тунисских кинотеатрах в начале июня, но прокат был остановлен из-за жалобы партии "Аль-Шааб". По словам представителя партии, Галь Гадот защищала позицию Израиля по вопросу войны в секторе Газа в 2014 году.

Ранее Лайф сообщал, что из-за Гадот "Чудо-женщину" запретили в Ливане, с которым Израиль находится в состоянии войны.

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